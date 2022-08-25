Валиева о том, что делает ее счастливой: «Многое. Иногда достаточно одной малюсенькой шоколадки»

Теги сборная России женское катание Камила Валиева Фигурное катание

Российская фигуристка Камила Валиева ответила на вопрос, что делает ее счастливой.

– Многое. Иногда достаточно одной малюсенькой шоколадки. Иногда счастливой меня делает победа на соревнованиях или хорошо сданный экзамен.

Часто испытываю счастье, когда удаются сложные элементы на тренировках.

Могу быть счастливой от интересных встреч с друзьями, от красивой музыки, от мысли, что все родные здоровы, от солнечного дня... да мало ли от чего.

– По десятибалльной шкале насколько вы перфекционистка?

– Я здоровая перфекционистка. И точка, – сказала Валиева. 

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