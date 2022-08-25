Камила Валиева: «Все мои силы и энергия направлены на фигурное катание. Хочется еще много-много интересных и запоминающихся программ»

Олимпийская чемпионка Пекина-2022 в командном турнире считает, что пока не полностью реализовала себя в фигурном катании.

– Какие у вас сейчас приоритеты, куда направлены силы и энергия?

– Все мои силы и энергия направлены на фигурное катание. Мне хочется еще много-много интересных и запоминающихся программ, я же пока не смогла раскрыть себя полностью.

– Какие у вас планы? В чем бы вы хотели творчески реализоваться, кроме фигурного катания?

– Творчески реализоваться я хочу прежде всего на льду, это же мое основное дело! А еще мне всегда хочется танцевать – в самых разных стилях. Ну люблю я это!

Кстати, меня в последнее время часто спрашивают, не хочу ли я стать артисткой кино. Наверное, стоит задуматься над этим.

Почему нет? Я люблю пробовать новое и открыта для предложений, – сказала Валиева.

Валиеву спасут? Кто решает ее судьбу? И что будет дальше? Главные вопросы о деле, которое близко к финишу

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