Александр Коган: «Вторых контрольных прокатов юниоров не будет. Будет мероприятие, которое не называется контрольными прокатами»

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Генеральный директор Федерации фигурного катания России (ФФКР) Александр Коган сообщил, что повторных контрольных прокатов среди юниоров не будет.

«Вы сами придумываете информацию, сами и обсуждаете ее. У нас вторых контрольных прокатов не будет. Отдельно будет мероприятие, которое, в общем, не называется контрольными прокатами», – сказал Коган.

Ранее информацию о повторных прокатах юниоров подтвердил президент ФФКР Александр Горшков. Старший тренер юниорской сборной России Галина Голубкова сообщила, что прокаты начнутся 28 сентября.

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