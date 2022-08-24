Александр Коган: «Вторых контрольных прокатов юниоров не будет. Будет мероприятие, которое не называется контрольными прокатами»

Генеральный директор Федерации фигурного катания России (ФФКР) сообщил, что повторных контрольных прокатов среди юниоров не будет.

«Вы сами придумываете информацию, сами и обсуждаете ее. У нас вторых контрольных прокатов не будет. Отдельно будет мероприятие, которое, в общем, не называется контрольными прокатами», – сказал Коган.

Ранее информацию о повторных прокатах юниоров подтвердил президент ФФКР Александр Горшков. Старший тренер юниорской сборной России Галина Голубкова сообщила, что прокаты начнутся 28 сентября.