Анжелика Крылова: «Для Кагановской и Ангелопола переход в мастера – большой и внезапный шаг. Мы это не планировали, хотели кататься по юниорам»

Тренер Анжелика Крылова рассказала, почему было принято решение перевести танцевальную пару – из юниоров во взрослый возраст.

«Василиса и Валера будут на контрольных прокатах в основной сборной. Влада Павленина и – запасные, поэтому они пока на подхвате.

Мы готовимся к Гран‑при. Может быть, на предварительные соревнования поедем в Санкт-Петербург. Планируем откатать там программы этими двумя парами.

Если говорить о Валере с Василисой, то для них это большой и внезапный шаг – переход в мастера. Мы это не планировали, хотели кататься по юниорам, потому что они еще два года могли там выступать.

Планировали, что они поедут на Гран‑при, юниорский чемпионат мира, но со всей этой ситуацией не можем этого сделать. Поэтому я решила попробовать их по мастерам.

Это сделано для их мотивации и соревновательного духа, конечно, им есть куда тянуться и стремиться к старшим парам.

Над чем еще предстоит поработать? Над техникой, над скоростью, над чистым исполнением элементов, потому что программы сложные и темповые. В этом году у нас латина, а в прошлом году был блюз, который помедленней.

Сейчас убрали обязательный танец и сделали другие элементы с упором на танцевальность и на темп. Работаем и над этим. В произвольной программе физически сложная поддержка на элементах.

У нас, тренеров, один рассказ: готовить ребят к сезону, чтобы они были здоровы, чтобы соревнования состоялись, чтобы у нас в сборной всё наладилось и мы могли выступать!» – сказала Крылова.