Василиса Кагановская: «Мы три сезона подряд катали лирику, захотелось перемен. Романтики в произвольной программе не будет»

Теги сборная России танцы на льду Анжелика Крылова Матч ТВ Василиса Кагановская Валерий Ангелопол Фигурное катание

Василиса Кагановская, выступающая в танцах на льду с Валерием Ангелополом, рассказала о программах для нового сезона. 

«В коротком танце обычная румба, самба и ча-ча-ча. Мы выбрали популярные треки.

А в произвольном танце у нас абсолютно новые образы — на историческую тему. Все-таки мы три сезона подряд катали лирику, захотелось перемен. Поэтому романтики в программе не будет.

Мы начали думать над темой танца сразу после финала Кубка России. Я озвучила тренерам то, что хочу попробовать.

Анжелика Алексеевна (Крылова) предложила общую идею программы, а я выбрала музыку для третьей части. Можно сказать, получилась экзотика для нас», – сказала Кагановская. 

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