Василиса Кагановская: «Мы три сезона подряд катали лирику, захотелось перемен. Романтики в произвольной программе не будет»

, выступающая в танцах на льду с , рассказала о программах для нового сезона.

«В коротком танце обычная румба, самба и ча-ча-ча. Мы выбрали популярные треки.

А в произвольном танце у нас абсолютно новые образы — на историческую тему. Все-таки мы три сезона подряд катали лирику, захотелось перемен. Поэтому романтики в программе не будет.

Мы начали думать над темой танца сразу после финала Кубка России. Я озвучила тренерам то, что хочу попробовать.

Анжелика Алексеевна (Крылова) предложила общую идею программы, а я выбрала музыку для третьей части. Можно сказать, получилась экзотика для нас», – сказала Кагановская.