«По турнирам все решится после контрольных прокатов. Главная цель – отобраться на чемпионат России и там показать максимум». Кагановская и Ангелопол о целях на сезон

Фигуристы Василиса Кагановская и Валерий Ангелопол, выступающие в танцах на льду, рассказали о планах на предстоящий сезон.

– Каким вы видите лично для себя новый сезон, учитывая международную обстановку? Какие цели ставите?

– Прежде всего мы настроены перейти на мастерский уровень, пробовать себя в новом качестве. По турнирам все решится после контрольных прокатов. Куда-то нас федерация отправит, куда-то сами заявимся для опыта. Планируем выступать в том числе на локальных турнирах – первенствах, мемориалах имени заслуженных людей, например.

Все это будет работать на главную цель – отобраться на чемпионат России и там уже показать свой максимум. Сезон без международных стартов у нас уже был в 2020 году, когда мы только вышли после карантина. Сейчас наше дело – спокойно работать и выступать, остальное решим по ситуации.

– Как вы пережили отмену участия в юниорском чемпионате мира?

– Конечно, было обидно, но ожидаемо. Перенесли мы это легче, чем отмену финала Гран-при. Узнали, кстати, незадолго до турнира – меньше чем за три недели. Но хорошо то, что эта ситуация стимулировала нас красиво завершить сезон – дебютом на взрослом уровне.

В марте мы как раз начали ставить новые программы, и на одной тренировке Анжелика Алексеевна (Крылова) неожиданно говорит: «А прокатайте-ка отрывок мастерского ритмического танца». Мы сделали, и тренер предложила показать этот танец на ближайшем взрослом старте.

Действительно, а чего терять время, если впереди туманные перспективы, до нового сезона далеко? – цитирует «Матч ТВ» общий ответ фигуристов.

В прошлом сезоне Кагановская и Ангелопол занимали первое и второе места на этапах юниорского Гран-при.