Ангелопол о начале выступлений с Кагановской: «Я задал два вопроса: «Как твоя фамилия?» и «Твой рост?» Крылова тогда сказала: «Тебе 15 лет, понтов выше крыши»

Фигуристы Василиса Кагановская и Валерий Ангелопол, выступающие в танцах на льду, рассказали о том, как начинали тренироваться в 2018 году.

– Помните свою первую встречу и совместную тренировку? Вы ведь даже озвучивали дату — 2 августа 2018 года.

Ангелопол: Мы не разговаривали. Я лишь вначале задал Василисе два вопроса: «Как твоя фамилия?» и «Твой рост?» Дело в том, что когда увидел Василису на шоу, она показалась мне выше, чем в реальности. Дело в спецэффектах, приближенных планах.

Это тот случай, когда экран визуально «утяжеляет». Сразу решил, что хочу кататься с Василисой. Но Анжелика Алексеевна (Крылова) тогда сказала: «Тебе 15 лет, понтов выше крыши, ты испортишь девочку!»

Кагановская: Я Валеру сначала вообще не узнала, хотя смотрела на видео. Мы попробовали совместные шаги, беговые, дуги – стало получаться. Но разница в росте, конечно, давала знать: у меня был 143 см, у Валеры – 170. А у нас ведь не парное катание.

Ангелопол: И все равно мы старались убедить тренера, что у нас может что-то получиться. К счастью, уговорили, и жизнь подтвердила нашу перспективу: Василиса выросла, сейчас мы нормально соответствуем друг другу.