Николай Морошкин: «Кутовой в порядке, он восстанавливается после травмы. У Андрея есть огромное желание вернуться, он голоден до спортивных достижений»

Хореограф Николай Морошкин рассказал о желании российского фигуриста Андрея Кутового вернуться на высокий уровень после травмы.

в порядке, он восстанавливается, у него была травма. В прошлом году он пропустил почти весь сезон, сейчас он набирает форму, мы сделали ему короткую программу, которую он показал на мастер-классе в Игоре. У Андрея есть огромное желание вернуться, он голоден до спортивных достижений, и я думаю, мы его скоро увидим.

Мы в процессе постановки произвольной программы, и короткая, и произвольная очень нравятся и подходят Андрею. Это самое главное, дает уверенность, что все сложится успешно и он будет показывать максимум.

Андрей по юниорам будет кататься точно, он молодой, у него все впереди. Травмы нас всех иногда подстерегают, тем интересен путь спортсмена, преодолевать трудности и сложности – это проявление характера и личности. Я думаю, Андрей с этим справится, а мы ему всячески поможем», – сказал Морошкин.