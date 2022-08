Николай Морошкин: «У Угожаева произошел большой скачок в плане подачи, чувства музыки – появилась харизма, это знак, что мы сделали хорошие программы»

Хореограф Николай Морошкин рассказал о новых программах фигуриста .

«Танго для произвольной программы я предложил Николаю на одной из тренировок, но до этого пару дней включал под его катание, ему очень подходили и первая, и вторая части. У меня с ним всегда просто – мы на одной волне, знаю его уже много лет.

У Николая по сравнению с предыдущим сезоном произошел большой скачок в плане подачи, чувства музыки – появилась харизма, это знак, что мы сделали хорошие программы. На контрольных прокатах не все получилось, прокаты на соревнованиях будут совершенно другими.

Считаю, что композиция Shape of My Heart идеально подходит под фигурное катание. Но проблема в том, что интерес может пропасть, если взять только Shape of My Heart – программа становится монотонной, нужно чем-то разбавить. Мне нравится группа 2WEI, мы взяли ее для второй части, она отлично вписалась в концепцию нашей программы, это песня об игроке в карты, который ищет смысл.

Николаю подошла идея, он очень любит математику, знает правила, мне показалось, что ему это будет интересно.

Многие сказали, что переход резкий, но не все поняли, что это тоже Shape of My Heart, только в другой аранжировке. Вторая часть очень подходит под его ускорение, эмоциональную отдачу под группу 2WEI, дает возможность показать мощь.

Конец снова уходит на классическую вариацию Стинга и заканчивается тем, с чего начиналось – игрой в карты», – сказал Морошкин.