Кондратюк и Павлюченко чаще всех тестировались на допинг среди российских фигуристов в первой половине 2022 года

Марк Кондратюк и Дарья Павлюченко прошли наибольшее количество допинг-тестов среди российских фигуристов в первой половине 2022 года.

В течение шести месяцев спортсмены по три раза проверялись Российским антидопинговым агентством (РУСАДА).

За этот же срок по два раза тестировались Александра Трусова, Диану Дэвис, Глеб Смолкин, Майя Хромых, Дарья Усачева, Тиффани Загорски, Михаил Коляда, Макар Игнатов, Александр Самарин, Евгений Семененко, Аполлинария Панфилова, Дмитрий Рылов, Александра Степанова, Иван Букин, Анастасия Скопцова и Кирилл Алешин.

Кондратюк – чемпион Европы в одиночном катании и олимпийский чемпион в командном турнире 2022 года. Павлюченко – бронзовый призер ЧЕ-2020 в паре с Денисом Ходыкиным.