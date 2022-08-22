Контрольные прокаты юниоров. Пары. Чикмарева и Янченков, Артемьева и Брюханов покажут короткие программы

24 августа в Новогорске на контрольных прокатах юниорской сборной России пары представят короткие программы.

К онтрольные прокаты юниоров

Пары

Короткая программа

Начало – 16:30 по московскому времени, прямая трансляция – на сайте Первого канала.

Участники

Елизавета Романова – Валерий Назаров

Екатерина Чикмарева – Матвей Янченков

– Алексей Брюханов

Майя Шегай – Игорь Шамшуров

Анастасия Чернышова – Владислав Антонышев

Екатерина Петушкова – Евгений Маликов

Варвара Черемных – Даниил Бутенко

Анастасия Егорова – Родион Маринский

Алиса Родионова – Алексей Карпов

Мария Дыбкова – Алексей Хвалько