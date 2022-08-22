Контрольные прокаты юниоров. Пары. Чикмарева и Янченков, Артемьева и Брюханов покажут короткие программы

Теги сборная России пары Евгений Маликов контрольные прокаты Алексей Брюханов Юлия Артемьева Алексей Хвалько Екатерина Петушкова Владислав Антонышев Екатерина Чикмарева Матвей Янченков Варвара Черемных Даниил Бутенко Анастасия Чернышева Анастасия Егорова Родион Маринский Елизавета Романова Валерий Назаров Майя Шегай Игорь Шамшуров Алиса Родионова Алексей Карпов Мария Дыбкова Фигурное катание

24 августа в Новогорске на контрольных прокатах юниорской сборной России пары представят короткие программы.

Контрольные прокаты юниоров

Пары

Короткая программа

Начало – 16:30 по московскому времени, прямая трансляция – на сайте Первого канала.

Участники

Елизавета Романова – Валерий Назаров

Екатерина ЧикмареваМатвей Янченков

Юлия АртемьеваАлексей Брюханов

Майя Шегай – Игорь Шамшуров

Анастасия Чернышова – Владислав Антонышев

Екатерина Петушкова – Евгений Маликов

Варвара Черемных – Даниил Бутенко

Анастасия Егорова – Родион Маринский

Алиса Родионова – Алексей Карпов

Мария Дыбкова – Алексей Хвалько

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