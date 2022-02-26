Финал Кубка России. Юниоры. Хабибуллина и Княжук, Петушкова и Маликов, Сторублевцева и Грицаенко выступят с произвольными программами

27 февраля в Саранске пройдет финал Кубка России по фигурному катанию среди юниоров. Пары выступят с произвольными программами.

Кубок России

Финал

Саранск

Пары, юниоры

Произвольная программа

Начало – 16:15 по московскому времени, прямая трансляция – сайт Первого канала.

Первая разминка

1. Анастасия Егорова – Родион Маринский

2. Майя Шегай – Игорь Шамшуров

3. Алиса Родионова – Алексей Карпов

Вторая разминка

4. Варвара Черемных – Даниил Бутенко

5. Екатерина Сторублевцева – Артем Грицаенко

6. Екатерина Петушкова – Евгений Маликов

7. Наталья Хабибуллина – Илья Княжук

Положение после короткой программы

1. Наталья Хабибуллина – Илья Княжук – 71,19

2. Екатерина Петушкова – Евгений Маликов – 66,06

3. Екатерина Сторублевцева – Артем Грицаенко – 64,56

4. Варвара Черемных – Даниил Бутенко – 61,86

5. Алиса Родионова – Алексей Карпов – 59,99

6. Майя Шегай – Игорь Шамшуров – 57,52

7. Анастасия Егорова – Родион Маринский – 56,94

Расписание финала Кубка России по фигурному катанию в Саранске