Финал Кубка России. Юниоры. Хабибуллина и Княжук, Петушкова и Маликов, Сторублевцева и Грицаенко выступят с произвольными программами

27 февраля в Саранске пройдет финал Кубка России по фигурному катанию среди юниоров. Пары выступят с произвольными программами.
Кубок России
Финал
Саранск
Пары, юниоры
Произвольная программа
Начало – 16:15 по московскому времени, прямая трансляция – сайт Первого канала.
Первая разминка
1. Анастасия Егорова – Родион Маринский
2. Майя Шегай – Игорь Шамшуров
3. Алиса Родионова – Алексей Карпов
Вторая разминка
4. Варвара Черемных – Даниил Бутенко
5. Екатерина Сторублевцева – Артем Грицаенко
6. Екатерина Петушкова – Евгений Маликов
7. Наталья Хабибуллина – Илья Княжук
Положение после короткой программы
1. Наталья Хабибуллина – Илья Княжук – 71,19
2. Екатерина Петушкова – Евгений Маликов – 66,06
3. Екатерина Сторублевцева – Артем Грицаенко – 64,56
4. Варвара Черемных – Даниил Бутенко – 61,86
5. Алиса Родионова – Алексей Карпов – 59,99
6. Майя Шегай – Игорь Шамшуров – 57,52
7. Анастасия Егорова – Родион Маринский – 56,94
Расписание финала Кубка России по фигурному катанию в Саранске