Лайшев о переходе Ширяевой в Канаду: «Я бы не советовал делать опрометчивых решений, чтобы не портить себе жизнь»

Президент Центра спорта и образования «Самбо-70» Ренат Лайшев прокомментировал переход 15-летней российской фигуристки Ульяны Ширяевой в сборную Канады.
«Я как человек, который старше и гражданин России, хочу обратиться к ней и к родителям, чтобы она еще раз подумала!
15 лет – это уже зрелый возраст, когда человек все осознает. И я бы не советовал делать опрометчивых решений, чтобы не портить себе жизнь.
Уровень спортивного профессионализма еще не доказан внутри своей страны. Есть к чему стремиться», – сказал Лайшев.
15-летняя российская фигуристка Ульяна Ширяева переходит в сборную Канады