Лайшев о переходе Ширяевой в Канаду: «Я бы не советовал делать опрометчивых решений, чтобы не портить себе жизнь»

Президент Центра спорта и образования «Самбо-70» прокомментировал переход 15-летней российской фигуристки Ульяны Ширяевой в сборную Канады.

«Я как человек, который старше и гражданин России, хочу обратиться к ней и к родителям, чтобы она еще раз подумала!

15 лет – это уже зрелый возраст, когда человек все осознает. И я бы не советовал делать опрометчивых решений, чтобы не портить себе жизнь.

Уровень спортивного профессионализма еще не доказан внутри своей страны. Есть к чему стремиться», – сказал Лайшев.

15-летняя российская фигуристка Ульяна Ширяева переходит в сборную Канады