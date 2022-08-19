Федотов чисто исполнил два четверных прыжка в произвольной программе на контрольных прокатах, Дикиджи сделал два сальхова, но упал с тройного акселя

Сегодня на контрольных прокатах юниорской сборной России по фигурному катанию в Новогорске юноши показали произвольные программы.
Контрольные прокаты-2022
Новогорск
Юниоры
Произвольная программа
Максим Белявский – упал с четверного сальхова, сделал четверной сальхов-двойной аксель, тройной риттбергер, тройной аксель-тройной сальхов через ойлер, тройной аксель, тройной флип, тройной лутц-тройной тулуп.
Михаил Тихонов – упал с четверного сальхова, упал с четверного тулупа, сделал тройной флип, двойной аксель, тройной лутц-тройной тулуп-двойной аксель, тройной лутц-тройной тулуп, тройной флип-двойной тулуп.
Кирилл Сарновский – прыгнул тройной аксель-двойной тулуп с помаркой на акселе, тройной аксель, тройной лутц, двойной аксель, тройной лутц-тройной тулуп, тройной флип, тройной лутц-тройной сальхов через ойлер.
Лев Лазарев – упал с четверного лутца, сделал степ-аут на двойном акселе, прыгнул тройной риттбергер, упал с четверного лутца, сделал тройной флип-тройной тулуп, тройной лутц-тройной сальхов через ойлер.
Григорий Федоров – сделал касание рукой на четверном лутце, прыгнул тройной сальхов, тройной аксель-тройной тулуп, упал с тройного акселя, сделал тройной риттбергер-двойной аксель, тройной лутц-тройной риттбергер (падение).
Федор Зонов – сделал степ-аут на тройном акселе, прыгнул тройной риттбергер с ошибкой, сделал тройной флип, тройной лутц-тройной тулуп, одиночный лутц, тройной флип-тройной сальхов через ойлер.
Николай Угожаев – упал с четверного тулупа, упал с тройного акселя, сделал тройной риттбергер, тройной флип, двойной флип-тройной сальхов через ойлер, тройной лутц-двойной аксель, тройной лутц.
Владислав Дикиджи – прыгнул четверной сальхов-тройной тулуп, четверной сальхов, упал на тройном акселе, сделал двойной риттбергер, тройной флип-тройной сальхов через ойлер с ошибкой, двойной риттбергер-двойной тулуп.
Арсений Федотов – чисто прыгнул четверной тулуп, четверной сальхов, тройной аксель-тройной тулуп, тройной флип, тройной аксель-тройной сальхов через ойлер, тройной лутц, тройной лутц-двойной аксель.
Михаил Полянский – упал с четверного лутца, сделал степ-аут на тройном акселе, прыгнул тройной аксель, тройной лутц, тройной лутц-тройной риттбергер со степ-аутом, двойной флип-двойной тулуп, двойной аксель-двойной тулуп.
Андрей Анисимов – упал с четверного сальхова, сделал тройной риттбергер, упал с четверного сальхова, прыгнул тройной аксель, тройной флип-тройной сальхов через ойлер со степ-аутом, тройной лутц-тройной тулуп, двойной флип-двойной тулуп.
Иван Рамзенков – упал с тройного акселя, сделал тройной риттбергер, тройной флип-двойной аксель, двойной аксель, тройной лутц-тройной тулуп, тройной лутц-тройной сальхов через ойлер, тройной флип.
Максим Автушенко – прыгнул четверной сальхов, тройной аксель, тройной флип, тройной риттбергер, упал с четверного сальхова, прыгнул тройной аксель-тройной сальхов через ойлер, тройной лутц-тройной тулуп (падение).