Федотов чисто исполнил два четверных прыжка в произвольной программе на контрольных прокатах, Дикиджи сделал два сальхова, но упал с тройного акселя

Сегодня на контрольных прокатах юниорской сборной России по фигурному катанию в Новогорске юноши показали произвольные программы.

Контрольные прокаты-2022

Новогорск

Юниоры

Произвольная программа

– упал с четверного сальхова, сделал четверной сальхов-двойной аксель, тройной риттбергер, тройной аксель-тройной сальхов через ойлер, тройной аксель, тройной флип, тройной лутц-тройной тулуп.

Михаил Тихонов – упал с четверного сальхова, упал с четверного тулупа, сделал тройной флип, двойной аксель, тройной лутц-тройной тулуп-двойной аксель, тройной лутц-тройной тулуп, тройной флип-двойной тулуп.

Кирилл Сарновский – прыгнул тройной аксель-двойной тулуп с помаркой на акселе, тройной аксель, тройной лутц, двойной аксель, тройной лутц-тройной тулуп, тройной флип, тройной лутц-тройной сальхов через ойлер.

Лев Лазарев – упал с четверного лутца, сделал степ-аут на двойном акселе, прыгнул тройной риттбергер, упал с четверного лутца, сделал тройной флип-тройной тулуп, тройной лутц-тройной сальхов через ойлер.

Григорий Федоров – сделал касание рукой на четверном лутце, прыгнул тройной сальхов, тройной аксель-тройной тулуп, упал с тройного акселя, сделал тройной риттбергер-двойной аксель, тройной лутц-тройной риттбергер (падение).

Федор Зонов – сделал степ-аут на тройном акселе, прыгнул тройной риттбергер с ошибкой, сделал тройной флип, тройной лутц-тройной тулуп, одиночный лутц, тройной флип-тройной сальхов через ойлер.

– упал с четверного тулупа, упал с тройного акселя, сделал тройной риттбергер, тройной флип, двойной флип-тройной сальхов через ойлер, тройной лутц-двойной аксель, тройной лутц.

– прыгнул четверной сальхов-тройной тулуп, четверной сальхов, упал на тройном акселе, сделал двойной риттбергер, тройной флип-тройной сальхов через ойлер с ошибкой, двойной риттбергер-двойной тулуп.

– чисто прыгнул четверной тулуп, четверной сальхов, тройной аксель-тройной тулуп, тройной флип, тройной аксель-тройной сальхов через ойлер, тройной лутц, тройной лутц-двойной аксель.

Михаил Полянский – упал с четверного лутца, сделал степ-аут на тройном акселе, прыгнул тройной аксель, тройной лутц, тройной лутц-тройной риттбергер со степ-аутом, двойной флип-двойной тулуп, двойной аксель-двойной тулуп.

Андрей Анисимов – упал с четверного сальхова, сделал тройной риттбергер, упал с четверного сальхова, прыгнул тройной аксель, тройной флип-тройной сальхов через ойлер со степ-аутом, тройной лутц-тройной тулуп, двойной флип-двойной тулуп.

Иван Рамзенков – упал с тройного акселя, сделал тройной риттбергер, тройной флип-двойной аксель, двойной аксель, тройной лутц-тройной тулуп, тройной лутц-тройной сальхов через ойлер, тройной флип.

Максим Автушенко – прыгнул четверной сальхов, тройной аксель, тройной флип, тройной риттбергер, упал с четверного сальхова, прыгнул тройной аксель-тройной сальхов через ойлер, тройной лутц-тройной тулуп (падение).