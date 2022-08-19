Федотов чисто исполнил два четверных прыжка в произвольной программе на контрольных прокатах, Дикиджи сделал два сальхова, но упал с тройного акселя

Теги сборная России мужское катание контрольные прокаты Максим Белявский Владислав Дикиджи Михаил Полянский Кирилл Сарновский Арсений Федотов Андрей Анисимов Максим Автушенко Николай Угожаев Федор Зонов Лев Лазарев Григорий Федоров Иван Рамзенков Михаил Тихонов Фигурное катание

Сегодня на контрольных прокатах юниорской сборной России по фигурному катанию в Новогорске юноши показали произвольные программы.

Контрольные прокаты-2022

Новогорск

Юниоры

Произвольная программа

Максим Белявский – упал с четверного сальхова, сделал четверной сальхов-двойной аксель, тройной риттбергер, тройной аксель-тройной сальхов через ойлер, тройной аксель, тройной флип, тройной лутц-тройной тулуп.

Михаил Тихонов – упал с четверного сальхова, упал с четверного тулупа, сделал тройной флип, двойной аксель, тройной лутц-тройной тулуп-двойной аксель, тройной лутц-тройной тулуп, тройной флип-двойной тулуп. 

Кирилл Сарновский – прыгнул тройной аксель-двойной тулуп с помаркой на акселе, тройной аксель, тройной лутц, двойной аксель, тройной лутц-тройной тулуп, тройной флип, тройной лутц-тройной сальхов через ойлер.

Лев Лазарев – упал с четверного лутца, сделал степ-аут на двойном акселе, прыгнул тройной риттбергер, упал с четверного лутца, сделал тройной флип-тройной тулуп, тройной лутц-тройной сальхов через ойлер.

Григорий Федоров – сделал касание рукой на четверном лутце, прыгнул тройной сальхов, тройной аксель-тройной тулуп, упал с тройного акселя, сделал тройной риттбергер-двойной аксель, тройной лутц-тройной риттбергер (падение).

Федор Зонов – сделал степ-аут на тройном акселе, прыгнул тройной риттбергер с ошибкой, сделал тройной флип, тройной лутц-тройной тулуп, одиночный лутц, тройной флип-тройной сальхов через ойлер.

Николай Угожаев – упал с четверного тулупа, упал с тройного акселя, сделал тройной риттбергер, тройной флип, двойной флип-тройной сальхов через ойлер, тройной лутц-двойной аксель, тройной лутц.

Владислав Дикиджи – прыгнул четверной сальхов-тройной тулуп, четверной сальхов, упал на тройном акселе, сделал двойной риттбергер, тройной флип-тройной сальхов через ойлер с ошибкой, двойной риттбергер-двойной тулуп.

Арсений Федотов – чисто прыгнул четверной тулуп, четверной сальхов, тройной аксель-тройной тулуп, тройной флип, тройной аксель-тройной сальхов через ойлер, тройной лутц, тройной лутц-двойной аксель.

Михаил Полянский – упал с четверного лутца, сделал степ-аут на тройном акселе, прыгнул тройной аксель, тройной лутц, тройной лутц-тройной риттбергер со степ-аутом, двойной флип-двойной тулуп, двойной аксель-двойной тулуп.

Андрей Анисимов – упал с четверного сальхова, сделал тройной риттбергер, упал с четверного сальхова, прыгнул тройной аксель, тройной флип-тройной сальхов через ойлер со степ-аутом, тройной лутц-тройной тулуп, двойной флип-двойной тулуп.

Иван Рамзенков – упал с тройного акселя, сделал тройной риттбергер, тройной флип-двойной аксель, двойной аксель, тройной лутц-тройной тулуп, тройной лутц-тройной сальхов через ойлер, тройной флип.

Максим Автушенко – прыгнул четверной сальхов, тройной аксель, тройной флип, тройной риттбергер, упал с четверного сальхова, прыгнул тройной аксель-тройной сальхов через ойлер, тройной лутц-тройной тулуп (падение).

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