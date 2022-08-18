Bring Me To Life, Don’t Speak и ария Мистера Икс: Дикиджи, Федотов, Сарновский и другие российские юниоры показали новые короткие программы

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Российские юниоры сегодня выступили с новыми короткими программами на контрольных прокатах в Новогорске.

Контрольные прокаты-2022

Новогорск

Юниоры

Короткие программы

Арсений Федотов – Open Джеффа Руссо

Лев Лазарев – Ария мистера Икс

Федор Зонов – God Rest Ye Marry Gentleman группы Pentatonix

Максим Автушенко – Money For Nothing группы Dire Straits 

Максим Белявский – Bring me to life в исполнении Джая Макдауэлла

Николай Угожаев – Shape Of My Heart в исполнении Sting

Михаил Полянский – Don’t Speak в исполнении Hidden Citizens

Андрей Анисимов – саундтрек в фильму «Анна Каренина»

Кирилл Сарновский – Ария Тореадора из оперы «Кармен»

Михаил Тихонов – Breath for Me группы Unsecret

Иван Рамзенков – Medley в исполнении Moby

Григорий Федоров – The Man With Harmonica от Appolo44

Владислав Дикиджи – Lord & Master в исполнении Apashe

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