Bring Me To Life, Don’t Speak и ария Мистера Икс: Дикиджи, Федотов, Сарновский и другие российские юниоры показали новые короткие программы

Российские юниоры сегодня выступили с новыми короткими программами на контрольных прокатах в Новогорске.

Контрольные прокаты-2022

Новогорск

Юниоры

Короткие программы

– Open Джеффа Руссо

Лев Лазарев – Ария мистера Икс

Федор Зонов – God Rest Ye Marry Gentleman группы Pentatonix

Максим Автушенко – Money For Nothing группы Dire Straits

– Bring me to life в исполнении Джая Макдауэлла

– Shape Of My Heart в исполнении Sting

Михаил Полянский – Don’t Speak в исполнении Hidden Citizens

Андрей Анисимов – саундтрек в фильму «Анна Каренина»

Кирилл Сарновский – Ария Тореадора из оперы «Кармен»

Михаил Тихонов – Breath for Me группы Unsecret

Иван Рамзенков – Medley в исполнении Moby

Григорий Федоров – The Man With Harmonica от Appolo44

– Lord & Master в исполнении Apashe