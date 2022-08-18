Bring Me To Life, Don’t Speak и ария Мистера Икс: Дикиджи, Федотов, Сарновский и другие российские юниоры показали новые короткие программы

Российские юниоры сегодня выступили с новыми короткими программами на контрольных прокатах в Новогорске.
Контрольные прокаты-2022
Новогорск
Юниоры
Короткие программы
Арсений Федотов – Open Джеффа Руссо
Лев Лазарев – Ария мистера Икс
Федор Зонов – God Rest Ye Marry Gentleman группы Pentatonix
Максим Автушенко – Money For Nothing группы Dire Straits
Максим Белявский – Bring me to life в исполнении Джая Макдауэлла
Николай Угожаев – Shape Of My Heart в исполнении Sting
Михаил Полянский – Don’t Speak в исполнении Hidden Citizens
Андрей Анисимов – саундтрек в фильму «Анна Каренина»
Кирилл Сарновский – Ария Тореадора из оперы «Кармен»
Михаил Тихонов – Breath for Me группы Unsecret
Иван Рамзенков – Medley в исполнении Moby
Григорий Федоров – The Man With Harmonica от Appolo44
Владислав Дикиджи – Lord & Master в исполнении Apashe