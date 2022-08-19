Queen, «Игра престолов» и «Вестсайдская история»: российские юниоры показали новые произвольные программы на контрольных прокатах

Сегодня на контрольных прокатах юниорской сборной России по фигурному катанию в Новогорске юноши показали произвольные программы.
Контрольные прокаты-2022
Новогорск
Юниоры
Произвольная программа
Максим Белявский – The Man I Used To Be в исполнении Томаса Борхерта
Михаил Тихонов – Cirque du Soleil – Mutation
Кирилл Сарновский – саундтрек к «Игре престолов»
Лев Лазарев – D’Artagnan в исполнении Максима Родригеса
Григорий Федоров – Sorekara от Шигеру Умибаяси
Федор Зонов – музыка из балета «Корсар»
Николай Угожаев – Buenos Aires Hora Cera в исполнении Гидона Кремера
Владислав Дикиджи – The Game Is Afoot от Eternal Eclipse
Арсений Федотов – «Вестсайдская история»
Михаил Полянский – Sos Dun Terrien в исполнении Димаша Кудайбергена
Андрей Анисимов – Blaze Of Night от Hammock Brothers
Иван Рамзенков – Immortals от Жана-Мешеля Жарра
Максим Автушенко – Who Wants To Live Forever в исполнении Queen