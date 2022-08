Queen, «Игра престолов» и «Вестсайдская история»: российские юниоры показали новые произвольные программы на контрольных прокатах

Сегодня на контрольных прокатах юниорской сборной России по фигурному катанию в Новогорске юноши показали произвольные программы.

Контрольные прокаты-2022

Новогорск

Юниоры

Произвольная программа

– The Man I Used To Be в исполнении Томаса Борхерта

Михаил Тихонов – Cirque du Soleil – Mutation

Кирилл Сарновский – саундтрек к «Игре престолов»

Лев Лазарев – D’Artagnan в исполнении Максима Родригеса

Григорий Федоров – Sorekara от Шигеру Умибаяси

Федор Зонов – музыка из балета «Корсар»

– Buenos Aires Hora Cera в исполнении Гидона Кремера

– The Game Is Afoot от Eternal Eclipse

– «Вестсайдская история»

Михаил Полянский – Sos Dun Terrien в исполнении Димаша Кудайбергена

Андрей Анисимов – Blaze Of Night от Hammock Brothers

Иван Рамзенков – Immortals от Жана-Мешеля Жарра

Максим Автушенко – Who Wants To Live Forever в исполнении Queen