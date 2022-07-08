Дэвис и Смолкин прекратили сотрудничество со Шпильбандом по инициативе Тутберидзе (Матч ТВ)

Российские фигуристы и прекратили работу с тренером по инициативе мамы Дианы – .

Об этом сообщает Матч ТВ.

По информации источника, у Тутберидзе возникли вопросы к Шпильбанду, решить которые не удалось даже в личном общении во время визита Этери Георгиевны в США.

Дэвис и Смолкин сменили тренера и в данный момент занимаются на катке у Алексея Килякова и Елены Новик в Вирджинии, однако фигуристы все же хотели бы возобновить работу со Шпильбандом, но тренер на данный момент выступает против этого.

Для миграционной службы США важно, чтобы брак Дэвис и Смолкина был настоящим. Одно из требований – счастливые фото в соцсетях

15 вопросов, которые остаются после (пока) несостоявшегося перехода Дэвис и Смолкина в сборную США