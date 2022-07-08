Дэвис и Смолкин прекратили сотрудничество со Шпильбандом по инициативе Тутберидзе (Матч ТВ)

Теги сборная России танцы на льду Игорь Шпильбанд Этери Тутберидзе Диана Дэвис Глеб Смолкин Фигурное катание

Российские фигуристы Диана Дэвис и Глеб Смолкин прекратили работу с тренером Игорем Шпильбандом по инициативе мамы Дианы – Этери Тутберидзе.

Об этом сообщает Матч ТВ.

По информации источника, у Тутберидзе возникли вопросы к Шпильбанду, решить которые не удалось даже в личном общении во время визита Этери Георгиевны в США.

Дэвис и Смолкин сменили тренера и в данный момент занимаются на катке у Алексея Килякова и Елены Новик в Вирджинии, однако фигуристы все же хотели бы возобновить работу со Шпильбандом, но тренер на данный момент выступает против этого.

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