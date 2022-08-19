Тренер Василевский о перешедшей в Канаду Ширяевой: «Тройной аксель у нее был уже совсем хороший, четверные сальхов и тулуп готовы на 90 процентов»

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Бывший тренер фигуристки Ульяны Ширяевой Алексей Василевский рассказал, что спортсменка на 90 процентов владеет четверными прыжками.

Ранее стало известно, что 15-летняя россиянка переходит в сборную Канады.

«Мы в контакте с Ульяной. Девочка очень хорошая, а как пойдет работа с канадскими специалистами, время покажет. Очень надеюсь, что все будет хорошо.

(Тройной) аксель был уже совсем хороший у нее, (четверные) сальхов и тулуп готовы на 90 процентов», – сказал Василевский.

15-летняя российская фигуристка Ульяна Ширяева переходит в сборную Канады

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