Бывший тренер фигуристки Ульяны Ширяевой Алексей Василевский рассказал, что спортсменка на 90 процентов владеет четверными прыжками.

Ранее стало известно, что 15-летняя россиянка переходит в сборную Канады.

«Мы в контакте с Ульяной. Девочка очень хорошая, а как пойдет работа с канадскими специалистами, время покажет. Очень надеюсь, что все будет хорошо.

(Тройной) аксель был уже совсем хороший у нее, (четверные) сальхов и тулуп готовы на 90 процентов», – сказал Василевский.

15-летняя российская фигуристка Ульяна Ширяева переходит в сборную Канады