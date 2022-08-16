Хореограф Федорченко об отстранении россиян от международных стартов: «Ребятам тяжеловато. Найти мотивацию можно только в любви к своему делу»

Хореограф Артем Федорченко поделился мнением о том, как российским фигуристам сохранять мотивацию в условиях отстранения от международных стартов.

– Впереди нас ждет непростой сезон в условиях отстранения. Могут ли российские этапы Гран-при соответствовать международным? Как настроение у фигуристов?

– Ребятам, конечно же, тяжеловато. Я в такой ситуации не был и не буду, но за них обидно.

Где найти мотивацию к выступлениям? Найти ее можно только в любви к фигурному катанию, к своему делу. Другой мотивации я не вижу.

Наша федерация фигурного катания пытается сделать все, чтобы заменить международные турниры, но все равно это будет другое.

И уровень другой, и другие чувства и ощущения у ребят. Остается только всячески их поддержать, – сказал Федорченко.

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