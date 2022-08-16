Хореограф Федорченко: «Авербух – человек, который вывел фигурное катание в России на высокий уровень. Он вписал свое имя в историю надолго»

Хореограф Артем Федорченко заявил, что считает Илью Авербуха легендой фигурного катания.
– Кто для тебя легенда фигурного катания?
– Я вчера размышлял на тему того, сколько же всего Илья Изяславович Авербух сделал для фигурного катания: и проект «Ледниковый период», и шоу, и спектакли.
Сколько детей в России вообще пошли в этот вид спорта благодаря различным проектам Ильи.
Для меня это человек, который вывел фигурное катание в России на высокий уровень, вписал свое имя в историю надолго, – сказал Федорченко.
Илья Авербух: «Убежден, что российским ледовым шоу не существует равных в мире по всему сочетанию, по инвестициям, технологиям»