Наталья Бестемьянова: «Трудно сказать, как операция отразится на карьере Щербаковой. Желаю ей здоровья, чтобы она вернулась в спорт»

Олимпийская чемпионка в танцах на льду Наталья Бестемьянова рассчитывает, что Анна Щербакова вернется в спорт после травмы.

Завтра Щербакова отправится в Германию, где перенесет операцию на колене.

«Трудно сказать, как эта операция отразится на ее карьере.

Конечно, я желаю ей здоровья, чтобы все прошло хорошо и она смогла дальше повышать свое мастерство и вернулась в спорт», – сказала Бестемьянова.

Почему Щербакова оперирует колено только перед сезоном? Похоже, она и не планировала соревноваться – хотя откатала 22 шоу за месяц