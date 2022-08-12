Сегодня в «Лужниках» пройдет церемония награждения олимпийцев, пропустивших встречу с Путиным

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12 августа в московском спорткомплексе «Лужники» пройдет дополнительная церемония награждения государственными наградами для российских победителей Олимпиады-2022 в Пекине.

Планируется, что награды вручат лыжникам Александру Большунову, Наталье Непряевой, Юлии Ступак, Татьяне Сориной, Сергею Устюгову и фигуристке Анне Щербаковой, отсутствовавшим на церемонии награждения, которую провел президент РФ Владимир Путин в апреле.

Время начала церемонии станет известно позднее. Награждение проведет помощник президента Игорь Левитин.

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