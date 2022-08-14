Российский фигурист , выступающий в паре с Анастасией Мишиной, рассказал о настрое на новый сезон.

– Как прошел вчерашний мастер‑класс в «Игоре»?

– Мастер‑класс прошел великолепно. Мы с Анастасией принимаем участие в этом мероприятии уже не первый раз. Нас очень радует публика, всегда встречают тепло. Нам приятно выступать перед такими зрителями. Такие показательные выступления для нас – это приятные эмоции.

– Мы увидим вас на контрольных прокатах сборной России?

– Да, конечно. Мы готовимся, тренируемся, учим новые элементы, скоро все увидите.

– Как настрой перед сезоном? Сохранилась мотивация?

– Настроение выходить на лед есть всегда, мы же занимаемся этим делом всю жизнь, с самого детства. Об отсутствии настроения даже речи не идет. Мы с тренерским штабом и партнершей знаем нашу работу и готовимся к новым соревнованиям, – сказал Галлямов.