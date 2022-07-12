«Опять я ругаю. Мне надо только хвалить». Москвина работает на льду с Мишиной и Галлямовым на сборе в Сочи

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Тренер Тамара Москвина дает подсказки бронзовым призерам Олимпиады-2022 в парном катании Анастасии Мишиной и Александру Галлямову на сборе в Сочи.

Фигуристы работают над новыми программами.

«Прокатаем сначала макет целиком, а потом увидим, где еще нам необходимо делать подстройки.

Настя, когда он тебя подтягивает, прижмись к нему, чтобы ехать его путем.

Опять я ругаю. Мне надо только хвалить.

Саша, сделай, пожалуйста, свободную ногу на выезде из подкрутки прямую. Прямо ласточку, какую ты умеешь делать. Она нормальная, средняя – сделай свою, галлямовскую ласточку», – говорит спортсменам Москвина.

Какая же приятная атмосфера в группе Тамары Москвиной: проводят время вместе не только во время тренировок 😍

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