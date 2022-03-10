Ника Эгадзе: «Щербакова борется до конца на каждом старте и показывает отличные прокаты. Она восстанавливалась после переломов и добивалась своего – это очень круто»

Грузинский фигурист Ника Эгадзе объяснил, почему его вдохновляют выступления олимпийской чемпионки Анны Щербаковой.

– Что стимулирует тебя продолжать кататься? Раньше ты говорил, что больше всего из фигуристов тебя вдохновляет именно Анна Щербакова.

– Да, это до сих пор так. Аня всегда борется до конца на каждом старте и показывает отличные прокаты. Кроме того, у нас немного похожие истории: у нее тоже были переломы, как у меня, в том числе и в этом году. Но она восстанавливалась после них и добивалась своего – это очень круто на самом деле.

После такой тяжелой травмы Аня показывала на соревнованиях четверные флип и лутц – я считаю, что это просто супер.

– А из зарубежных фигуристов кто тебя вдохновляет?

– Нэтан Чен. Я болел за него на Олимпиаде и очень рад, что он выиграл. Мне действительно нравится его катание: все прыжки у Нэтана очень четкие и очень техничные, – отметил Эгадзе.

Грузинский фигурист Эгадзе о переходе к Тутберидзе: «Я понимал, что в Грузии особых перспектив нет, а в Москве работают очень хорошие специалисты»

Щербакова и Валиева меняют фигурное катание: гармония их прыжков и грациозности компонентов уникальна