Алена Косторная: «Придерживаюсь принципа – никогда не жалеть о каких-то событиях и поступках, если в тот момент ты был счастлив»

Теги сборная России женское катание Алена Косторная Фигурное катание

Чемпионка Европы по фигурному катанию Алена Косторная ответила на вопрос, случались ли в ее жизни моменты, когда становилось неловко за себя.

«Бывают, конечно же, отдельные моменты, но они в большей степени связаны с какими-то резкими высказываниями, о которых потом неловко вспоминать.

Но в целом я придерживаюсь принципа «никогда не жалеть о каких-то событиях и поступках, если в тот момент ты был счастлив», – сказала Косторная. 

Перезагрузка Косторной невозможна, пока не перезагрузится ее новый тренер. Буянова не впервые берет учениц Тутберидзе, но результата нет

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