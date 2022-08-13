Косторная о своем диагнозе: «Их оказалось много. Основной, по поводу которого предстоит оперироваться – разрыв суставной губы»

Чемпионка Европы по фигурному катанию рассказала о своем диагнозе.

В конце августа фигуристке должны сделать операцию.

«Их оказалось много. Основной, по поводу которого предстоит оперироваться, – разрыв суставной губы и еще что-то со сложными названиями, которых я просто не запомнила.

По словам врачей, которые меня обследовали, нужно будет принимать решения по сопутствующим травмам уже в ходе операции. Может, все окажется проще, чем кажется сейчас, а может, наоборот, сложнее.

Единственное, чего мне очень не хотелось бы, — оказаться в больнице 24 августа, в свой день рождения. Поэтому, если до этого дня сделать операцию не получится, буду просить прооперировать меня 25-го», – сказала Косторная.