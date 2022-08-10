Дополнительная церемония награждения государственными наградами российских спортсменов, завоевавших золотые медали на Олимпиаде-2022 в Пекине, пройдет 12 августа в московском спорткомплексе «Лужники».

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу помощника президента РФ Игоря Левитина.

«Награждение олимпийских чемпионов пройдет 12 августа в Москве в «Лужниках». Награждение проведет Игорь Левитин», – рассказали в пресс-службе.

Планируется, что награды вручат лыжникам , , , , Сергею Устюгову и фигуристке , отсутствовавшим на церемонии награждения, которую провел президент РФ Владимир Путин в апреле.

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