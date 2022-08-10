Церемония награждения олимпийцев, пропустивших встречу с Путиным, пройдет 12 августа в «Лужниках». Награды вручит Левитин

Теги сборная России лыжные гонки сборная России (лыжные гонки) сборная России жен (лыжные гонки) Игорь Левитин женское катание Сергей Устюгов Наталья Непряева Юлия Ступак (Белорукова) Татьяна Сорина (Алешина) Александр Большунов Анна Щербакова Лыжи

Дополнительная церемония награждения государственными наградами российских спортсменов, завоевавших золотые медали на Олимпиаде-2022 в Пекине, пройдет 12 августа в московском спорткомплексе «Лужники».

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу помощника президента РФ Игоря Левитина.

«Награждение олимпийских чемпионов пройдет 12 августа в Москве в «Лужниках». Награждение проведет Игорь Левитин», – рассказали в пресс-службе.

Планируется, что награды вручат лыжникам Александру Большунову, Наталье Непряевой, Юлии Ступак, Татьяне Сориной, Сергею Устюгову и фигуристке Анне Щербаковой, отсутствовавшим на церемонии награждения, которую провел президент РФ Владимир Путин в апреле.

«Лечил зубы». Почему на встрече с Путиным не было Большунова, Щербаковой и других

Наши олимпийцы в Кремле: к Путину попали только чемпионы (им советовали не брать телефоны), Валиевой налили лимонад вместо шампанского

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные