Дополнительная церемония награждения государственными наградами российских спортсменов, завоевавших золотые медали на Олимпиаде-2022 в Пекине, пройдет 12 августа в московском спорткомплексе «Лужники».
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу помощника президента РФ Игоря Левитина.
«Награждение олимпийских чемпионов пройдет 12 августа в Москве в «Лужниках». Награждение проведет Игорь Левитин», – рассказали в пресс-службе.
Планируется, что награды вручат лыжникам Александру Большунову, Наталье Непряевой, Юлии Ступак, Татьяне Сориной, Сергею Устюгову и фигуристке Анне Щербаковой, отсутствовавшим на церемонии награждения, которую провел президент РФ Владимир Путин в апреле.
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