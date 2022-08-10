«Красноярск понятен ФФКР, арена знакома, а мы понимаем требования в рамках таких турниров». Министр спорта Красноярского края о подготовке к чемпионату России

Министр спорта Красноярского края Денис Петровский рассказал об организации чемпионата России по фигурному катанию.

Соревнования пройдут в Красноярске c 20 по 25 декабря.

– Мы хотим еще летом обговорить все детали и устранить все недочеты, чтобы зимой могли заниматься уже непосредственно операционными вопросами перед турниром.

Мы продуктивно пообщались, обсудили все вопросы. Как мне показалось, Александр Ильич (Коган, гендиректор Федерации фигурного катания России – Sports.ru) уехал в очень хорошем расположении духа, довольный тем, как Красноярск относится к этому мероприятию.

Я же не раз говорил, что чемпионат России по фигурному катанию – статусное, важное для нас соревнований, к которому мы готовимся с максимальной степенью ответственности.

– Нужно много корректировок на аренах внести непосредственно перед турниром?

– По большому счету нет. Нам необходимо трансформировать арену после хоккея для фигурного катания, поэтому сейчас надо определиться, сколько нужно дней для переоборудования. Тут уже проходил чемпионат России, поэтому необходимый опыт имеется.

Возможно, это и стало решающим фактором в определении организатора чемпионата России: Красноярск понятен ФФКР, арена знакома, а мы понимаем требования, предъявляемые в рамках таких турниров.

– Алину Загитову ждете на чемпионате?

– Мы ждем всех сильнейших фигуристов России. Нам неважно, какая конкретная фамилия. Красноярск с большой радостью поддержит всех фигуристов. Мы понимаем, что приедут сильнейшие, и это добавляет ответственности. А кто будет сильнейшим – это мы увидим в декабре, – сказал Петровский.

Загитова может выступить с показательными номерами в серии Гран-при России: «Если предложат, скорее всего, соглашусь. И новые программы будут»

Александр Коган: «Подготовка Красноярска к чемпионату России идет по плану. Все объекты полностью соответствуют требованиям»