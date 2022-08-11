Татьяна Навка: «В Валиевой столько сумасшедшей девственной энергии, которая с ног до головы окутывает мурашками. Загитова уже взрослая, ощущает себя по-другому»

Олимпийская чемпионка сравнила исполнительниц главной роли в шоу «Аленький цветочек».

В июле в роли Настеньки выступала , в августе ее сменила .

«Каждая Настенька прекрасна по-своему. Камила совсем юная, нежная, но тем не менее в ней столько такой сумасшедшей девственной энергии, которая тебя с ног до головы окутывает мурашками!

Алина, наша любимица, олимпийская чемпионка, конечно, уже взрослая, ощущает себя по-другому, чувственная.

Мне кажется, что люди должны увидеть и ту Настеньку, и эту. В каждой есть своя прелесть», – сказала Навка.