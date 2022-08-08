Камила Валиева: «Я стараюсь участвовать в мероприятиях так, чтобы не мешать тренировкам. Сначала тренировки, потом уже все остальное»

Российская фигуристка Камила Валиева рассказала о тренировках в межсезонье.

– В период межсезонья ты попробовала себя в разных видах спорта: от керлинга до серфинга – что понравилось больше всего?

– Все понравилось, потому что это все новое и интересное. Мне еще понравились прыжки с шестом, и керлинг, это все интересно. Сначала тебе кажется, что керлинг это просто – надо кинуть, и все. А тут надо тоже думать, как осторожно кинуть. И серфинг, конечно! Столько я падала, но это было весело, мне понравилось все.

– В последнее время у тебя сложный график: мероприятия, шоу. Подходит ли тебе такой образ жизни?

– Это что-то новое. Я стараюсь участвовать в мероприятиях так, чтобы не мешать тренировкам. Этих мероприятий не было бы, если бы я столько не тренировалась. Сначала тренировки, потом уже все остальное.

– Успела уже заехать в «Хрустальный» после гастролей в Сочи?

– Да, мы прилетели в пятницу, и уже в субботу я пришла на тренировку. И перед тренировкой здесь я тоже была на льду, – рассказала Валиева.

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