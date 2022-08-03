Татьяна Навка: «Валиева – невероятная и потрясающая, с ней работается чудесно. Я еще такого таланта не встречала в своей жизни»

Олимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка рассказала о работе с фигуристкой Камилой Валиевой, которая выступает в ее ледовом шоу «Аленький цветочек».
– Как вам Камила в роли главной звезды?
– Она просто невероятная и потрясающая. С ней работается чудесно. Она очень милая, добрая, воспитанная девочка, безумно талантливая. Я еще такого таланта не встречала в своей жизни.
– Тяжело ли ей было адаптироваться в шоу?
– Мне кажется, что очень легко. Даже в парных элементах с Дмитрием Соловьевым.
– Поможет ли ей этот опыт в соревновательном сезоне?
– Обязательно поможет! Я уверена, что она возьмет из этого опыта и артистизм, и эмоции и принесет их в свои спортивные программы. Мы увидим, как мне кажется, уже более взрослую девушку.
– Планируете ли вы дальше сотрудничать с Камилой?
– Конечно! Это обязательно, – сказала Навка.
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