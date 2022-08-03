Татьяна Навка: «Валиева – невероятная и потрясающая, с ней работается чудесно. Я еще такого таланта не встречала в своей жизни»

Олимпийская чемпионка в танцах на льду рассказала о работе с фигуристкой , которая выступает в ее ледовом шоу «Аленький цветочек».

– Как вам Камила в роли главной звезды?

– Она просто невероятная и потрясающая. С ней работается чудесно. Она очень милая, добрая, воспитанная девочка, безумно талантливая. Я еще такого таланта не встречала в своей жизни.

– Тяжело ли ей было адаптироваться в шоу?

– Мне кажется, что очень легко. Даже в парных элементах с Дмитрием Соловьевым.

– Поможет ли ей этот опыт в соревновательном сезоне?

– Обязательно поможет! Я уверена, что она возьмет из этого опыта и артистизм, и эмоции и принесет их в свои спортивные программы. Мы увидим, как мне кажется, уже более взрослую девушку.

– Планируете ли вы дальше сотрудничать с Камилой?

– Конечно! Это обязательно, – сказала Навка.

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