«Спасибо за то, что были и остаетесь мне не просто тренером, но и близким другом». Загитова поздравила Глейхенгауза с днем рождения

Олимпийская чемпионка Пхенчхана-2018 Алина Загитова поздравила хореографа с днем рождения.

Сегодня Глейхенгаузу исполнился 31 год.

«С Днем рождения, Даниил Маркович 🥳

Спасибо за ваше теплое отношение ко мне, за все полезные советы и наставления. За то, что были и остаетесь мне не просто тренером, но и близким другом, который всегда готов поддержать. Ну и, конечно, за красивые программы и мои золотые медали ❤️

И самое главное – хочу пожелать достижения всех-всех целей и побольше способных учеников!

Я навсегда запомню вашу помощь и поддержку, для меня это очень ценно! Еще раз с днем рождения Вас ✨» – написала Загитова.