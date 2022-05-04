«Приезд мастеров фигурного катания вдохновляет и мотивирует наших детей». Директор хабаровской школы о мастер-классе Загитовой

Директор хабаровской школы фигурного катания «Пируэт» Наталья Галютина высказалась о мастер-классе, который провели олимпийская чемпионка Алина Загитова, тренеры и .

«Мастера фигурного катания работают не только с детьми, но и их наставниками. Смотрят, подсказывают, что исправить, как оптимизировать тренировочный процесс. Их приезд вдохновляет и мотивирует наших детей.

Сборная Хабаровского края по фигурному катанию развивается. Но чтобы появились чемпионы с победами, которые прогремят на мировом уровне, должна появиться тренировочная база. В том числе отдельный каток, на котором смогут заниматься достаточное количество часов фигуристы.

Пока что, к сожалению, фигурное катание у нас существует по остаточному принципу, приоритет отводится хоккею. Надеюсь, это изменится», – сказала Галютина.

7-летняя фигуристка Арина Мурашко поделилась впечатлениями от встречи с Загитовой.

«Увидеть Алину было моей мечтой! Я смотрела Олимпийские игры, на которых она выступала, когда мне еще было три года. В то время начала заниматься фигурным катанием. Я надеюсь тоже стать олимпийской чемпионкой!

Мне нравится все в катании Алины Загитовой – прыжки, вращения. Она мне очень сильно помогла. Показала, как правильно прыгать флип, у меня наконец-то получилось. Оказалось, раньше я ставила ногу под себя, а нужно назад», – сказала Мурашко.

Алина Загитова: «Сегодня покаталась 7 часов, успела провести фотосессию и автограф-сессию. Был очень насыщенный день»