Василий Конов: «Приходилось мирить Тутберидзе с «Матч ТВ». Звонил ей после одного из эфиров, объяснял ситуацию. Вроде как был услышан»

Теги телевидение Василий Конов Этери Тутберидзе Матч ТВ Фигурное катание

Заместитель генерального продюсера «Матч ТВ» Василий Конов рассказал, что после одного из эфиров на телеканале ему пришлось объясняться с Этери Тутберидзе. 

– Наша спортивная песочница довольно эмоциональна. Много людей друг на друга обижаются. Кто-то обижается на «Комсомольскую правду», кто-то на «Матч ТВ», объявляют бойкоты. Как вы на это реагируете?

– Спокойно. Например, Кафельников говорил, что «Матч ТВ» – нет. А с утра я читаю комментарий Кафельникова у нас на сайте.

– Вам приходилось кого-то мирить с «Матч ТВ»?

– Один раз – да. Я звонил Этери Тутберидзе после одного из наших эфиров. Объяснял ей ситуацию. И вроде как был услышан.

Всегда кто-то на кого-то обижается. Плюс-минус одним, двумя, тремя спикерами больше или меньше – это никак не влияет на информационную повестку издания.

Какой-то спортсмен не общается с «Матч ТВ», но общается с «Комсомольской правдой». Вышел комментарий в «КП», мы его забрали, поставили себе на «Матч ТВ». Что толку, что ты не общаешься с «Матч ТВ»? – сказал Конов.

«Риторика «эээ, Спорт Сру» – это не высокомерие, а истерика». Еще раз про туалетное чтиво Этери Тутберидзе

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