Василий Конов: «Можно ли представить Тарасову на шоу «Есть тема»? С ее эмоциональностью и языком – безусловно. Но не думаю, что ей интересно»

Заместитель генерального продюсера «Матч ТВ» Василий Конов считает, что тренер Татьяна Тарасова могла бы принять участие в шоу «Есть тема».
– Вы можете себе представить Татьяну Тарасову на «Есть тема»?
– Хороший вопрос. С эмоциональностью и языком Татьяны Анатольевны, безусловно. Но я не думаю, что ей это интересно. Как включение по ZOOM, может быть, как гость, думаю, скорее, нет.
Плюс, насколько я знаю, у тех, кто работает с Первым, достаточно серьезные контракты. И появление в телеэфире другого канала без согласования с Первым маловероятно, – сказал Конов.
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