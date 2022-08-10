Заместитель генпродюсера «Матч ТВ» Конов: «Мы очень любим фигурное катание, и оно любит нас. Но эфир не резиновый, все уместить в него невозможно»

Заместитель генерального продюсера «Матч ТВ» Василий Конов рассказал, почему телеканал не показывает фигурное катание.

– По поводу женского и мужского каналов. Есть ощущение, что «Матч ТВ» не очень любит фигурное катание.

– Мы очень любим фигурное катание. И нас любит фигурное катание.

– Но разве это то, что нужно мужскому ядру аудитории?

– Именно поэтому фигурное катание выходит там, где аудитория женская. На Первом.

– Вы сознательно отдаете этот вид спорта?

– Конечно. Опять же, мы тут возвращаемся к тому, что эфир не резиновый, невозможно уместить в него все. Можно скупить весь спорт на корню, а делать с ним что?

Коллеги с Первого канала окучивают фигурное катание на 360 градусов: у них там все трансляции – юниоры, дети, тренировки, все форматы, которые есть, были до этого и будут сейчас. Это осознанная ставка на этот вид спорта, – сказал Конов.

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