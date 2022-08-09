«Отвратительное решение, настоящий геноцид. Думаю, мы примем их в Россию». Тарасова о возможном лишении Дробязко гражданства Литвы, а Ванагаса – госнаград

высказалась о том, что фигуристку могут лишить гражданства Литвы, а ее мужа – государственных наград из-за участия в ледовом шоу .

«Совершенно отвратительное решение, самый настоящий геноцид. Я думаю, что мы примем их в Россию.

На протяжении всей жизни они так любили свою страну, что они не пошли выступать за Россию. И очень много потеряли в связи с этим. Я не понимаю, как в наше время, в 2022 году, могут приниматься такие решения и еще кто-то может их поддерживать.

Люди своей работой, своим отношением к стране доказывали любовь и преданность. С ними тысячи раз разговаривали насчет их перехода в Россию, выступления за команду, но они всегда оставались верными своей стране.

А сейчас какой-то дядя, которого назначили, а потом переназначат через пять, не дай бог десять лет, принимает решение, от которого весь мир просто находится в шоке. Этой стране, наверное, не нужны люди, которых знает весь мир, это довольно странно.

Они, конечно, не пропадут, их, конечно, пригласит любая страна, которая развивает фигурное катание.

Из них выйдут великолепные тренеры, безусловно. Но литовские зрители, которые их очень любили, гордились ими, останутся без возможности их наблюдать», – сказала Тарасова.

Фигуристку Дробязко могут лишить гражданства Литвы за участие в шоу Навки, ее мужа Ванагаса – госнаград