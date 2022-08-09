«Что хотят, то и придумывают. Следующим шагом будет расстрел». Жулин о том, что украинец Петренко лишен государственной стипендии за участие в шоу Навки

Тренер Александр Жулин прокомментировал новость о том, что президент Украины Владимир Зеленский лишил государственной стипендии олимпийского чемпиона .

С июля Петренко принимает участие в шоу «Аленький цветочек» в Сочи.

«Я нахожусь в совершенном потрясении от того, как Америка смогла так сильно зацепить весь мир. Надо ждать того времени, когда люди что-то поймут. Пока они все будут повязаны таким образом, маразм будет крепчать.

Можно ожидать и продолжения таких неадекватных шагов. Абсолютно. Я думаю, что дальше будет только хуже. Потому что у них развязаны руки, для них не существует ни законов, ни правил.

Что они хотят, то и придумывают. Следующим шагом будет расстрел за участие в шоу.

Что же, теперь человеку не работать, если у него есть такая возможность? Таня Навка моя близкая подруга, он (Петренко) мой близкий мой друг. Надо просто понимать, что жизнь идет.

И если человеческие ценности больше не ценятся, такие понятия, как дружба и все остальные, если все превращается в оголтелую политику... Для меня, например. это совершенно однобокая политика, которая идет только со стороны США.

Они делают все, что хотят. Все остальные просто их слушают, как подопытные кролики. Нужно, чтобы они где-то «обделались», – сказал Жулин.

«Такое поведение недопустимо». Олимпийский чемпион-1992 Виктор Петренко выступил в шоу Навки – и это разозлило Украину