«Пробуем сделать Ерохова новым, более выразительным. Посмотрим, насколько получится». Первый канал показал видео тренировки группы Буцаевой

Первый канал опубликовал видео тренировки фигуристов из группы .

Тренер рассказала о травме , а также о работе над новыми программами.

«Работа идет полным ходом. Илюха (Яблоков) несколько дней назад получил небольшую травму. Надеюсь, что обойдется, как можно раньше вернется обратно в рабочую форму и продолжит подготовку к сезону.

Довольна работой Леши Ерохова, он провел хорошие сборы по ОФП. Наверное, первый сбор в его карьере, когда именно только ОФП, поэтому ему очень понравилось. Также в Сочи очень плодотворно поработали.

Поэтому формой довольна. Осталось немножко поработать, вкатать программы, и к концу сентября контрольные прокаты ждут.

Пробуем Лешу сделать новым, более выразительным. Но посмотрим, насколько у нас получится, здесь, конечно, уже от него зависит. Думаю, если техническая сторона программы будет хорошо получаться, то мы увидим его новым в этом году», – сказала Буцаева.