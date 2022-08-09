«Пробуем сделать Ерохова новым, более выразительным. Посмотрим, насколько получится». Первый канал показал видео тренировки группы Буцаевой

Теги сборная России мужское катание Виктория Буцаева (Волчкова) Алексей Ерохов Илья Яблоков Фигурное катание

Первый канал опубликовал видео тренировки фигуристов из группы Виктории Буцаевой.

Тренер рассказала о травме Ильи Яблокова, а также о работе Алексея Ерохова над новыми программами. 

«Работа идет полным ходом. Илюха (Яблоков) несколько дней назад получил небольшую травму. Надеюсь, что обойдется, как можно раньше вернется обратно в рабочую форму и продолжит подготовку к сезону. 

Довольна работой Леши Ерохова, он провел хорошие сборы по ОФП. Наверное, первый сбор в его карьере, когда именно только ОФП, поэтому ему очень понравилось. Также в Сочи очень плодотворно поработали. 

Поэтому формой довольна. Осталось немножко поработать, вкатать программы, и к концу сентября контрольные прокаты ждут.

Пробуем Лешу сделать новым, более выразительным. Но посмотрим, насколько у нас получится, здесь, конечно, уже от него зависит. Думаю, если техническая сторона программы будет хорошо получаться, то мы увидим его новым в этом году», – сказала Буцаева. 

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные