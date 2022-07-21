Роднина о словах депутата Терюшкова про смену гражданства в спорте: «Отсюда и появляется желание других стран предоставить нашим политическое убежище»

Теги Ирина Роднина Государственная дума Политика Роман Терюшков Фигурное катание

Трехкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина раскритиковала депутата Госдумы РФ Романа Терюшкова за позицию в отношении гражданства спортсменов.

По мнению Терюшкова, смену спортивного гражданства следует приравнять к госизмене. Также он сравнил призывы к смене гражданства с экстремизмом.

«Какой реакции мы ждем, если сами обвиняем своих же спортсменов в предательстве и госизмене? Именно отсюда и появляются желание других стран предоставить нашим спортсменам политическое убежище и разговоры о смене гражданства. Мы сами сейчас к этому подталкиваем.

Терюшков продолжает говорить очередные глупости. Если ему там нечем заняться, и он больше никак не может проявить себя, представляя комитет по спорту в Госдуме, то я приношу ему свои соболезнования.

Осуждать за смену гражданства – неправильно! Так нельзя. Это ни в коем случае не предательство. Мало ли у кого какая ситуация? Это личный выбор каждого спортсмена. У нас свобода выбора, за которую страна и народ достаточно долго боролись!» – сказала Роднина.

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