Роднина о словах депутата Терюшкова про смену гражданства в спорте: «Отсюда и появляется желание других стран предоставить нашим политическое убежище»

Трехкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина раскритиковала депутата Госдумы РФ Романа Терюшкова за позицию в отношении гражданства спортсменов.

По мнению Терюшкова, смену спортивного гражданства следует приравнять к госизмене. Также он сравнил призывы к смене гражданства с экстремизмом.

«Какой реакции мы ждем, если сами обвиняем своих же спортсменов в предательстве и госизмене? Именно отсюда и появляются желание других стран предоставить нашим спортсменам политическое убежище и разговоры о смене гражданства. Мы сами сейчас к этому подталкиваем.

Терюшков продолжает говорить очередные глупости. Если ему там нечем заняться, и он больше никак не может проявить себя, представляя комитет по спорту в Госдуме, то я приношу ему свои соболезнования.

Осуждать за смену гражданства – неправильно! Так нельзя. Это ни в коем случае не предательство. Мало ли у кого какая ситуация? Это личный выбор каждого спортсмена. У нас свобода выбора, за которую страна и народ достаточно долго боролись!» – сказала Роднина.