Новый ледовый дворец группы Тутберидзе откроют в начале 2024 года

Генеральный директор «АНО Развитие спортивных и инфраструктурных объектов» Ильгиз Хайрутдинов рассказал о сроках строительства нового ледового дворца команды Этери Тутберидзе в Ясенево.
Тутберидзе, Даниил Глейхенгауз и Сергей Дудаков сегодня побывали на стройке.
Хайрутдинов: Основные работы планируем завершить в 2023 году, а в 2024-м в первом квартале намерены уже запустить детей в эксплуатацию.
Глейхенгауз: А нас?
Тутберидзе: А нас вместе с детьми запустят. Ну или может мы чуть по-раньше начнем, надо будет налаживать.
Хайрутдинов: Мы уже в этом году зайдем в теплый контур, фасады сделаем. И приступим к внутренним отделочным работам и монтажу инженерных систем. Так что срок для завершения основных работ – конец 2023-го, он стопроцентный, критическим не кажется абсолютно.
Глейхенгауз: Скоро приедем.
Тутберидзе: Будем уже вещи собирать.
Хайрутдинов: Под вашим чутким руководством все получается. Если каждый будет принимать такое участие в строительстве спортивных объектов, то они будут более востребованными, правильно спроектированными и будут приносить пользу.