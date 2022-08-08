Новый ледовый дворец группы Тутберидзе откроют в начале 2024 года

Генеральный директор «АНО Развитие спортивных и инфраструктурных объектов» Ильгиз Хайрутдинов рассказал о сроках строительства нового ледового дворца команды в Ясенево.

Тутберидзе, и сегодня побывали на стройке.

Хайрутдинов: Основные работы планируем завершить в 2023 году, а в 2024-м в первом квартале намерены уже запустить детей в эксплуатацию.

Глейхенгауз: А нас?

Тутберидзе: А нас вместе с детьми запустят. Ну или может мы чуть по-раньше начнем, надо будет налаживать.

Хайрутдинов: Мы уже в этом году зайдем в теплый контур, фасады сделаем. И приступим к внутренним отделочным работам и монтажу инженерных систем. Так что срок для завершения основных работ – конец 2023-го, он стопроцентный, критическим не кажется абсолютно.

Глейхенгауз: Скоро приедем.

Тутберидзе: Будем уже вещи собирать.

Хайрутдинов: Под вашим чутким руководством все получается. Если каждый будет принимать такое участие в строительстве спортивных объектов, то они будут более востребованными, правильно спроектированными и будут приносить пользу.