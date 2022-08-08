«Когда остается кусочек неба – это психологически легче». Тутберидзе, Глейхенгауз и Дудаков посетили стройку ледового дворца в Москве

Первый канал показал сюжет о строительстве ледового дворца в московском районе Ясенево.

Стройку посетили тренеры Этери Тутберидзе, Сергей Дудаков и Даниил Глейхенгауз. В спорткомплексе, который должен быть сдан в 2023 году, будут проводиться тренировки и соревнования по фигурному катанию, хоккею, а также ледовые шоу.

«Очень приятно, когда ты наблюдаешь это строительство, начиная с бумаги, с проекта, с подписанного документа. А потом когда это все вырастает уже во что-то реальное», – сказала Тутберидзе.

Тренеры обсудили процесс строительства и прошлись по различным помещениям на объекте.

Тутберидзе: Ну, как вам?

Глейзенгауз: Здорово.

Дудаков: Ну прям вот так (показывает большие пальцы вверх – Sports.ru). Высокий потолок.

Тутберидзе: Да. А где мы оставляем кусочек неба (в этот момент тренеры находились на основной части арены – Sports.ru)?

Ильгиз Хайрутдинов: Я предлагаю оставить центральную часть стены в витражах. Вот прямо так.

Тутберидзе: Я-то только за. Когда остается кусочек неба – это психологически легче, не давит. Это немножко сохранит нам воздух и объем в помещении.