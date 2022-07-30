Тутберидзе, Дудаков и Глейхенгауз посетили строящийся ледовый дворец для Team Tutberidze

Тренеры по фигурному катанию , и посетили строящийся ледовый дворец для команды Team Tutberidze.

Ледовый дворец площадью почти 21 тысяча квадратных метров в московском районе Ясенево планируют построить в 2023 году, сообщил ранее мэр города Сергей Собянин.

В ледовом дворце планируется проводить тренировки и соревнования по фигурному катанию и хоккею, а также ледовые шоу.

Спортивный комплекс будет включать ледовую арену с трибуной на 500 мест, тренировочную ледовую арену, два тренажерных зала, десять хореографических залов, тренировочный зал с покрытием из искусственного льда, зал акробатики и реабилитационный блок.