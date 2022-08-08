Тутберидзе о тренерской в новом ледовом дворце: «Забавно их назвали – раздевальные. Хорошо, что они с санузлами»

Тренеры по фигурному катанию Этери Тутберидзе, и посетили стройку нового ледового дворца.

Их сопровождал генеральный директор «АНО Развитие спортивных и инфраструктурных объектов» Ильгиз Хайрутдинов.

Тутберидзе: Какой цвет стен вы хотите? Можно сделать низ один, а над балконом другой цвет. Какой цвет будет вас успокаивать в работе?

Дудаков: Мы не будем его замечать в работе.

Тутберидзе: А вот там будет беговая дорожка с хорошим покрытием. Можно совершенно спокойно, чтобы они заминались у нас на глазах. Наконец-то! А то они уходят в подвал и мы не знаем, чем они там занимаются.

А это вот раздевальная. Забавно их назвали.

Хайрутдинов: Ну это официальное их название строительное – раздевальная.

Тутберидзе: Но они с санузлами?

Хайрутдинов: Да, душ и туалет в каждом.

Тутберидзе: Это хорошо. О, а это тренерская. Это ваша (обращается к Глейхенгаузу и Дудакову), идите туда, переодевайтесь. А почему у них написано тренерская, а у меня – раздевальная? Мы разные функции должны выполнять?

«Риторика «эээ, Спорт Сру» – это не высокомерие, а истерика». Еще раз про туалетное чтиво Этери Тутберидзе