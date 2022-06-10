Андрей Букин о недопуске сына к Пхенчхану-2018: «До сих пор никто не извинился, никто ничего не объяснил. Мы были в обмороке»

Олимпийский чемпион в танцах на льду высказался о недопуске своего сына , выступающего в дуэте с , к Олимпиаде в .

«До сих пор никто не извинился, никто ничего не объяснил. Да, мы были в обмороке. Понятия, что происходит, не было. А когда нет объяснений, возникает масса «почему», и на них нет ответа. Но это то, что и сегодня происходит, к несчастью.

Когда ребята готовились к Пекину, мы знали, что происходило. Я отключил телефоны, потому что всех интересовало, когда они улетят и что вообще происходит. А я не знал, что сказать, ведь каждый день утром одно, вечером другое, утром надежда, вечером облом.

Все были в истерике, и каждый раз вопрос: «Ну за что, почему именно им?» Но я рад, что они выдержали, не сломались. Да, была ошибка, но они даже не катались вместе.

Перед Олимпиадой Иван стал папой, 3 января. Я очень хотел быть дедушкой и очень хотел, чтобы родился именно мальчик.

В нашем роду Букиных в основном девочки рождались, хотя у меня есть племянники, но и у них снова девочки. Алена (супруга Ивана) родила Букина, и я очень рад этому», – сказал Букин.