Синхронистка Гурбанбердиева об идее Тутберидзе не разыгрывать титулы без россиян: «Это странно. Люди старались, соревновались. Я не согласна»

Двукратная чемпионка мира по синхронному плаванию в микст-дуэте Майя Гурбанбердиева прокомментировала идею заморозить рейтинги и не разыгрывать титулы на международных соревнованиях в отсутствие россиян.

«Это странно. Люди старались, соревновались. Ребята трудились, работали на максимум. Остается только их поздравить. Так что я не согласна.

Я против пересмотра результатов, итальянцы (на ЧМ по водным видам спорта) выиграли заслуженно. Мы не знаем, что было бы, допусти нас FINA до чемпионата мира, но, судя по промежуточным баллам, мы бы победили с приличным отрывом. Что приятно, оценки никто не завышал.

Но вот насколько было самим итальянцам приятно победить в таких обстоятельствах... К примеру, когда на чемпионате Европы вместо основного итальянского дуэта был юниорский, я от победы не испытала вообще ничего. Ехала за борьбой, а соперничества не было.

Без конкуренции даже от медали Олимпийских игр не была бы так удовлетворена. Я работаю, чтобы быть лучшей, конкурировать с лучшими», — сказала Гурбанбердиева.

Этери Тутберидзе об отстранении россиян: «Считаю, что в отсутствие нас не должны обновляться рейтинги и раздаваться титулы. Это абсурд»

Дерзкая идея Тутберидзе: не вручать титулы и не обновлять рейтинги без России. С титулами наивно, а почему в фигурке так боятся за рейтинги?