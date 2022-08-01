Синхронное плавание. «Игры дружбы». Субботина и Колесниченко выиграли техническую программу в дуэтах, другие результаты

Теги синхронное плавание результаты сборная Сербии Светлана Колесниченко сборная Беларуси жен сборная России (синхронное плавание) Александр Мальцев Майя Гурбанбердиева Варвара Субботина Казань-2022 Игры Дружбы Водные виды

Варвара Субботина и Светлана Колесниченко выиграли техническую программу в дуэтах на «Играх дружбы» в Казани, Александр Мальцев и Майя Гурбанбердиева победили в технической программе в миксте.

«Игры дружбы»

Казань, Россия

Синхронное плавание

Дуэты, техническая программа

1. Варвара Субботина – Светлана Колесниченко (Россия) – 97,2919

2. Василина Хандошка – Дарья Кулагина (Беларусь) – 93,8896

3. Валерия Попова – Аделина Сагитова (Россия) – 88,3333

Микст, техническая программа

1. Александр МальцевМайя Гурбанбердиева (Россия) – 95,4966

2. Артур Коршунов – Александра Лямасова (Россия) – 86,4214

3. Иван Мартинович – Елена Контич (Сербии) – 76,1685

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