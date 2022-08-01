Синхронное плавание. «Игры дружбы». Субботина и Колесниченко выиграли техническую программу в дуэтах, другие результаты

Варвара Субботина и Светлана Колесниченко выиграли техническую программу в дуэтах на «Играх дружбы» в Казани, Александр Мальцев и Майя Гурбанбердиева победили в технической программе в миксте.
«Игры дружбы»
Казань, Россия
Синхронное плавание
Дуэты, техническая программа
1. Варвара Субботина – Светлана Колесниченко (Россия) – 97,2919
2. Василина Хандошка – Дарья Кулагина (Беларусь) – 93,8896
3. Валерия Попова – Аделина Сагитова (Россия) – 88,3333
Микст, техническая программа
1. Александр Мальцев – Майя Гурбанбердиева (Россия) – 95,4966
2. Артур Коршунов – Александра Лямасова (Россия) – 86,4214
3. Иван Мартинович – Елена Контич (Сербии) – 76,1685