Синхронное плавание. «Игры дружбы». Субботина и Колесниченко выиграли техническую программу в дуэтах, другие результаты

Варвара Субботина и выиграли техническую программу в дуэтах на «Играх дружбы» в Казани, Александр Мальцев и Майя Гурбанбердиева победили в технической программе в миксте.

«Игры дружбы»

Казань, Россия

Синхронное плавание

Дуэты, техническая программа

1. – Светлана Колесниченко (Россия) – 97,2919

2. Василина Хандошка – Дарья Кулагина (Беларусь) – 93,8896

3. Валерия Попова – Аделина Сагитова (Россия) – 88,3333

Микст, техническая программа

1. – (Россия) – 95,4966

2. Артур Коршунов – Александра Лямасова (Россия) – 86,4214

3. Иван Мартинович – Елена Контич (Сербии) – 76,1685