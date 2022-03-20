Синхронное плавание. Мировая серия. Субботина и Колесниченко, Гурбанбердиева и Мальцев одержали победы

Российские синхронисты одержали победы в четырех технических программах на первом этапе Мировой серии по синхронному плаванию.
Соревнования проходили в онлайн-формате.
Синхронное плавание
Мировая серия FINA
1-й этап
Технические программы
Женщины
Соло
1. Варвара Субботина (Россия) – 91,5848
2. Ицуки Хирота (Япония) – 82,5916
3. Одри Ламот (Канада) – 82,0037
Дуэты
1. Варвара Субботина – Светлана Колесниченко (Россия) – 93,1321
2. Анастасия Баяндина – Дарья Баяндина (Франция) – 88,3151
3. Сири Кавагучи – Ута Кобаяси (Япония) – 80,2902
Соло
Мужчины
1. Александр Мальцев (Россия) – 90,4231
2. Фернандо Диас дель Рио Сото (Испания) – 76,4571
3. Хавьер Энрике Руиссанчес Торрес Сайас (Пуэрто-Рико) – 53,7147
Смешанные дуэты
1. Майя Гурбанбердиева – Александр Мальцев (Россия) – 90,5697
2. Эмма Гарсия – Пау Рибес (Испания) – 82,7569
3. Николь Торренс Меркадо – Хавьер Энрике Руиссанчес Торрес Сайас (Пуэрто-Рико) – 64,1346