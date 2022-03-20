Синхронное плавание. Мировая серия. Субботина и Колесниченко, Гурбанбердиева и Мальцев одержали победы

Российские синхронисты одержали победы в четырех технических программах на первом этапе Мировой серии по синхронному плаванию.

Соревнования проходили в онлайн-формате.

Синхронное плавание

Мировая серия FINA

1-й этап

Технические программы

Женщины

Соло

1. Варвара Субботина (Россия) – 91,5848

2. Ицуки Хирота (Япония) – 82,5916

3. Одри Ламот (Канада) – 82,0037

Дуэты

1. Варвара Субботина – Светлана Колесниченко (Россия) – 93,1321

2. Анастасия Баяндина – Дарья Баяндина (Франция) – 88,3151

3. Сири Кавагучи – Ута Кобаяси (Япония) – 80,2902

Соло

Мужчины

1. Александр Мальцев (Россия) – 90,4231

2. Фернандо Диас дель Рио Сото (Испания) – 76,4571

3. Хавьер Энрике Руиссанчес Торрес Сайас (Пуэрто-Рико) – 53,7147

Смешанные дуэты

1. Майя Гурбанбердиева – Александр Мальцев (Россия) – 90,5697

2. Эмма Гарсия – Пау Рибес (Испания) – 82,7569

3. Николь Торренс Меркадо – Хавьер Энрике Руиссанчес Торрес Сайас (Пуэрто-Рико) – 64,1346