Нэтан Чен стал амбассадором зимней Универсиады-2023: «Способность совмещать учебу со спортом уже делает вас чемпионами»

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Нэтан Чен стал амбассадором зимней Универсиады-2023, которая пройдет в американском Лейк-Плэсиде.

23-летний фигурист является студентом Йельского университета.

«Я так рад стать частью Вcемирных университетских игр (официальное название Универсиады – Sports.ru), которые пройдут в январе в Лейк-Плэсиде, и помочь, поддержав каждого участника.

Будет крайне захватывающе смотреть, как многие из лучших студентов-спортсменов соревнуются в своих видах спорта.

Это особое время в жизни каждого из них, и способность совмещать учебу со спортом уже делает вас чемпионами», – заявил Чен.

Зимняя Универсиада в Лейк-Плэсиде пройдет с 12 по 22 января 2023 года.